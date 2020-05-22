Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu hakkındaki suçlamalara yanıt verdi

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, avukatları Oktay Çınar ve Fuat Olgan ile bir basın toplantısı düzenleyerek, kendisi ve kardeşi hakkındaki suçlamalara ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Sennaroğlu, basın toplantısını kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini engellemek adına yaptıklarını söyledi.

Sennaroğlu, işyerlerinde birçok firma gibi KKTC’de yasal olan “Mail Order” sistemini kullandıklarını belirterek, bu sistemlerin onaylarının da çalıştıkları bankalar tarafından verildiğini kaydetti.

Bu sistemle alışveriş yapan kişilerin herhangi bir sorun karşısında şikayette bulunma hakkı olduğunu da ifade eden Sennaroğlu, kendilerine gelen toplam 2 yüz 14 bin Türk Liralık tutardaki şikayetlere ilişkin “geri ödeme yapılmadı” yönündeki söylemlerin yanlış olduğunu belirtti.

Sennaroğlu “Şikayet edenler hem mal almış hem de bizden paralarını geri almışlardır. Biz bu alışverişi yapmadık gerekçesi ile. Sahte belge konusunda da ne evimizde ne de belediye binasında hiçbir yasal olmayan evrak ve bilgisayar bulunmadı.” dedi.