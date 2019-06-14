Büyükkonuk Belediyesi’nde iş bırakma eylemi

Devrimci Genel İş Sendikası, bugün Büyükkonuk Belediyesi’nde 08.00– 11.00 saatleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendika Başkanı Ömer Naşit, yaptığı yazılı açıklamada, Ağustos 2018’den beri maaş ödemelerinde ve diğer sosyal hakların ödenmesinde gecikmeler ve düzensizlikler yaşandığı belirtti.

Naşit, şöyle devam etti:

“Buna karşın çalışanlar belediyenin düze çıkabilmesi ve ekonomik döngüsünü sağlayabilmesi adına, Ocak, Şubat, Mart aylarında 4 gün çalışıp 4 gün ödenmişler, hem de 3 ay boyunca hayat pahalılığı ödeneği dondurulmasını içeren ve yüzde 40'lara gelen fedakarlıkta bulunmuşlardır. Tüm bunlara rağmen belediyenin sürdürülebilir yapısı oluşturulamamış ve belediyenin gelirlerini artırıp, giderlerini kısmak adına belediye yönetiminin gerekli iradeyi ortaya koyamadığı görülmüştür. Geçtiğimiz Mayıs ayında personel, sendika ve belediye başkanı ortak toplantısı yeni bir düzenleme ile maaşların tam ve gününde ödeneceği sözü ile yeni bir uzlaşı sağlanmıştı. Fakat gelinen noktada 14 Haziran itibarı ile bir kısım personelin ödenmesi ve diğer personelin tam maaşlarını alamaması ve diğer yandan 1 Mayıs ve bayramlık ödeneklerininde ödenmemesi bugün itibari ile 3 saatlik iş bırakma eylemi ile sonuçlanmıştır.”

Naşit, bundan sonraki süreçte, personel, sendika ve işveren arasında yeniden güven ilişkisi tesis edilene, tüm çalışanlar tam maaşlarını alana ve belediyenin sürdürebilir yapıya ulaşması adına yol haritası çıkarılana dek sendikanın çeşitli eylem ve grevlere devam edeceği uyarısında bulundu.