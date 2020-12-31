Büyükkonuk'ta ani ölüm

Büyükkonuk köyünde ikamet eden Servet Salman (E-59), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Polis bültenine göre dün saat 09.00 sıralarında Büyükkonuk’da sakin Servet Salman evinde ölü bulundu.
Vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmayan Salman’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
YAŞLI BAKIM EVİNDE ÖLEN UYGUN’A DA OTOPSİ YAPILDI
Öte yandan Gazimağusa’da kaldığı yaşlı bakım evinde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Ayhan Uygun’un "ince bağırsak nekrozu" sonucu öldüğü tespit edildi.
Perşembe günü Gazimağusa'da, yaşamını sürdürdüğü kaldığı yaşlı bakımevinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayhan Uygun’a yapılan otopside ölüm sebebinin "ince bağırsak nekrozu" olduğu anlaşıldı.
KUYUMCUDAN ALTIN KOLYE ÇALAN 24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da bir kuyumcudan altın kolye çalan kişi tutuklandı.
23 Aralık’ta meydana gelen hırsızlıkla ilgili polisin ileri soruşturmasında zanlı görülerek tutuklanan kişinin S.A.S. (E-24) olduğu belirtildi.