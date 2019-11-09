Büyükyılmaz, l Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Yeniden Doğuş partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükyılmaz’ın mesajı şöyle:

“Cenabı Allah’ın Türk Milletine bir lütfu olan Ulu önder Atatürk’ü 81. Ölüm yıldönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyor, aziz ruhu önünde tazimle eğiliyoruz.

İngiliz Başbakanı Lloyd George; “Onun gibi dâhiler dünyaya yüzyılda bir gelir. O da maalesef Türklere nasip oldu” diyerek Ulu önder Atatürk’ün özelliğini ve misyonunu bir cümle ile özetlemiş ve duygularımıza tercüman olmuştur.

Atatürk ilke ve İnkılaplarını kendiliğinden kabul eden ve Atatürk sevgisini içinden hiçbir zaman eksik etmeyen Kıbrıs Türkleri onun izinden gitmeye devam edecek ve ilkelerinden taviz vermeyeceklerdir”.



Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 14:34