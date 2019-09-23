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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden Ankara'da temaslar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden Ankara'da temaslar
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KKTC ile TC arasında  imzalanan "Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması " çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri  ile ikinci kez  bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde  TC Sosyal  Güvenlik Kurumu’nda gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığındaki heyet, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı  başkanlığındaki sosyal güvenlik kurumu yetkilileri ile  görüştü.

KKTC heyetinde  Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Efsun Kaşif Salel ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü  Ayşe Avseven  de hazır bulundu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KKTC’de hazırlıkları bir süredir devam eden Genel Sağlık Sigortası uygulamaları başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında bir çok konunun ele alındığı toplantıda, heyetler  işbirliği imkanlarını değerlendirdi ve ilerleyen  günlerde Genel Sağlık Sigortası alanında  tecrübe paylaşımı yapabilmeyi amaçlayan işbirliği protokolü  imzalama kararı aldı.

KKTC heyeti Ankara’daki temasları sırasında,  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı TC Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşme yaparak, KKTC’de işsiz gençlere yönelik istihdam politikaları, KKTC istihdam stratejisi konularıyla ilgili yetkililer ile görüş alışverişinde bulundu. 

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