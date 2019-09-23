Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden Ankara'da temaslar

KKTC ile TC arasında imzalanan "Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması " çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile ikinci kez bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde TC Sosyal Güvenlik Kurumu’nda gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığındaki heyet, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı başkanlığındaki sosyal güvenlik kurumu yetkilileri ile görüştü.

KKTC heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Efsun Kaşif Salel ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven de hazır bulundu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KKTC’de hazırlıkları bir süredir devam eden Genel Sağlık Sigortası uygulamaları başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında bir çok konunun ele alındığı toplantıda, heyetler işbirliği imkanlarını değerlendirdi ve ilerleyen günlerde Genel Sağlık Sigortası alanında tecrübe paylaşımı yapabilmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzalama kararı aldı.

KKTC heyeti Ankara’daki temasları sırasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı TC Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşme yaparak, KKTC’de işsiz gençlere yönelik istihdam politikaları, KKTC istihdam stratejisi konularıyla ilgili yetkililer ile görüş alışverişinde bulundu.