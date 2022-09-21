Canaltay: "KKTC’nin tanınması çağrısı, gelinen noktada gayet doğru atılmış, tarihi bir adımdır"

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, katıldığı televizyon programındaki ifadelerin bazı intertet sitelerinde yanlış değerlendiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Canaltay, şunları kaydetti:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada KKTC’nin tanınması çağrısında bulunması gelinen noktada gayet doğru atılmış, tarihi bir adımdır. Bu sabah bir televizyon programında söylediklerimin kimi haber sitelerince değerlendirilmesinde bir yanlış olmaması İçin Rum tarafının bir çözüm konusundaki tutumu karşısında artık tanınma konusunun gündemimizde baş sırada yer alması gerektiğine yürekten inandığının altını çizmek istiyorum. Tabii bu arada KKTC’nin tanınmasının kolay bir süreç olmayacağının da bilincindeyim. O nedenledir ki bu süreci güçlü bir şekilde devam ettirebilmek ve hedefimize ulaşmak için sosyo-ekonomik açıdan güçlü olmamızın , Anavatan Türkiye ile doğru zeminde , kardeşçe ilişkilerimizi daha da geliştirmenin öneminin altını çizmekte fayda görüyorum."