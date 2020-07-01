Canaltay:Girişimciliğin önünü açacağız

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren girişimcilerle bir araya gelerek, e-ticaret sektöründe karşılaşılan sorunları, dijitalleşmeyi ve girişimcilik ekosistemini konuştu.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Canaltay’a Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Burak Erkut eşlik etti. Toplantıda, SOS Çocuk Köyü Derneği YK Başkanı Av. Buğra Akter, GİGEM Proje Koordinatörü İsmail Bayramoğlu ve SOS Çocuk Köyü Derneği Ulusal Direktörü Refika İnce hazır bulundu.

Resmiye Canaltay, toplantıda yaptığı konuşmada, dijitalleşme ve e-ticareti de içinde barındıran bir girişimcilik ekosistemi oluşması için yasal çerçevenin, yine girişimcilerle birlikte hazırlanacağını söyledi.

“Bu ülkede gençlerin, girişimcilik aracılığıyla hayallerinin peşinden koşması için koşulları yaratacağız” diye konuşan Canaltay, pandemi sürecinin hem markaların dijitalleşmesi, hem de dijital markaların ve e-ticaretin hız kazanmasına etki ettiğini kaydetti. Canaltay, şu anda yapılması gerekeninse girişimciliğin önünü açacak yasal çerçeve için atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

Bunun da yine girişimciler ve girişimcilik ekosisteminde yerini alacak paydaşlarla gerçekleşeceğini belirten Canaltay, kendisinin de girişimcilik geçmişi olduğunu ve girişimcilikte başarı hikâyelerinin iş yaşamında iniş ve çıkışlar sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Canaltay, Türkiye’nin değeri 1 milyar doları geçen ilk unicorn girişiminin oyun sektöründen çıktığı konusuyla birlikte KKTC’nin de unicorn girişimler çıkarabilecek insan kaynağının olduğunu vurguladı. Bu bağlamda GİGEM’in de girişimcilik ekosisteminde girişimcilere teknik destek sağlayan özellikli bir noktada olduğunu belirten Canaltay, GİGEM ekibine ve katılan girişimcilere teşekkür etti.