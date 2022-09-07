carsimax.com’dan "Okula Dönüş” kampanyası

Kuzey Kıbrıs’ın öncü yatırımcı grubu Birinci Grup bünyesinde Haziran 2020’de bir pazaryeri sistemi kurarak faaliyetlerine başlayan www.carsimax.com’da okula dönüş kampanyası başladı!

Çarşımax, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilerin tüm ihtiyaçları için “Okula Dönüş” kampanyasını başlattı.

Eylülün ikinci haftasına kadar devam edecek olan kampanyada, kırtasiyeden elektroniğe, geniş bir ürün grubunda %40’a varan indirim devam ediyor olacak.

Çarşımax, okul hazırlıklarının başladığı bu dönemde aileler ve öğrencileri tüm ihtiyaçları için onlarca marka ve binlerce üründe fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Kıbrıs’ın en büyük online platformu olan Çarşımax’ta anaokulu, ilk ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik birçok ürün tek tık ile kapınıza kadar geliyor. Kapıda nakit veya kredi kartı, ya da online ödeme imkanı ile alışveriş yapmak mümkün.

Kırtasiyeden giyime, elektronikten ev tekstiline kadar birçok kategoride yüzde 40’a varan indirimlerle Okula Dönüş kampanyası, eylülün ikinci haftasına kadar devam edecek.

Kırtasiye kategorisinde en çok talep gören ürünler okul çantası, kalem kutusu, defterler, uçlu kalemler, fosforlu kalemler ve keçeli kalemler oldu.