Çavuşoğlu, kutsal vazife icra eden her öğretmenin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı...

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin aydınlık yarınları olan çocukları yetiştiren ve bu konuda sorumluluk üstlenerek, bu kutsal vazifeyi icra eden her öğretmenin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, Kıbrıs Türk Toplumuna ve insanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla, 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından 'Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı'nın alınmasının ardından, öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik önemli bir adım atılmış ve sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem, uluslararası düzeyde belgelenmiştir.

Bu nedenle, 5 Ekim tarihinin öğretmenlik mesleği açısından evrensel bir önemi ve değeri vardır.

1994’ten itibaren Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanan 5 Ekim, öğretmenlerin dünya çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamadaki rolünün anlaşılmasına da fırsat sağlamaktadır.

Ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızı yetiştiren ve bu konuda sorumluluk üstlenerek, bu kutsal vazifeyi icra eden her öğretmenimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve saygıyla selamlıyorum.”