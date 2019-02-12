Çavuşoğlu, Meclisin geç açılmasını eleştirerek, saatinde açılması konusundaki talebini dile getirdi



UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, “Üretimin Sorunları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Meclisin geç açılmasını eleştirerek, Meclisin saatinde açılması konusundaki talebini dile getirdi.

Üreticinin feryat içinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, hükümet kanadının ise bu insanları sabırlı olma konusunda bir şekilde ikna ettiklerini söyledi.

Sorunların devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu sorunların bir şekilde geçiştirildiğini ve geldiğimiz bu aşamada sürecin tıkandığını ileri sürdü.

2019 yılında süt fiyatları konusunda ne yapılacağını soran Çavuşoğlu, süt üreticilerine uygulanan kotanın 2 tona çıkarıldığını, süt üreticilerine 2 tondan 4 tona, 4 tondan 6 tona ve sonrasına verilecek desteğin farklı olduğunu, bu desteğin hesaplanmasında sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Mevcut şartlarda üreticinin devam etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, giderlerin yükseltilmemesi yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını, bu gidişle Mart ayında sütün hükümetin elinde kalacağını söyledi.

Çavuşoğlu, kaşar ve hellime ihracat teşvik priminin yükseltilmesi gerektiğine de değinerek, Doğrudan Gelir Desteklerinin Şubat ayında hala açıklanmamış olmasını da eleştirdi.

Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan alımından TÜK vazgeçtiyse bunun açıklanması gerektiğine işaret etti.