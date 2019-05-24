Çavuşoğlu'ndan tebrik telefonu

Çavuşoğlu'ndan tebrik telefonu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Tatar ve Özersay'a tebriklerini iletti.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.

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