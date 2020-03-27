Çiçekçiler ve Çiçek Üreticileri Birliği'nden çağrı

Kıbrıs Türk Çiçekçiler ve Çiçek Üreticileri Birliği, koornavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışamadıklarını ve büyük bir ekonomik belirsizlik içinde olduklarını belirtti.

“Bizler çiçekçiler ve çiçek yetiştiricileri olarak ülkemizde birçok özel işeltme gibi salgınla ilgili kaygı yaşıyor ve çalışamıyoruz” denilen açıklamada, “görüyoruz ki, bakanlar kurulunun ‘toplumsal dayanışma’ adı altında altında açıkladığı önlemler, yeterli ve güven verici olmaktan uzak ve özel sektörü yok saymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Dükkanlarımızda her geçen gün eriyen, çöpe atılan stoklarımız var. Bu bağlamda haykırıyoruz, ‘Yok oluyoruz’ denilen Birlik açıklamasında pakette şu değişikliklerin yapılması talep edildi:

Tüm işyeri kiraları belirlenen süre içinde ödemesi durdurulmalı. (Mal sahiplerine alamadıkları kira bedeli karşılığında vergi indirimi yapılabilir)

2. Tüzel ya da Gerçek kişilerin ödemekle yükümlü oldugu KDV beyanları , Vergi , Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı yatırımları cezasız olarak 6 ay ileri bir tarihe ertelenmeli

3. Elektrik/su/telefon gibi girdiler için devlet tarafından belli bir indirime gidilmeli

4. Gün işleyen gün yiyen esnafın sokağa çıkma yasağının sürdüğü süre içinde (ekonomk faalyet olmadığı için) asgari yaşam koşullarını sürdürecek yaşam parası ödenmeli.

5. Çöpe atılan çiçeklerimizin, alıntermizin / kayıplarımızın giderilmesi.

6. Çalışma hayatına sıfırdan başlayacağımız göz ardı edilmeden, ödemekle yükümlü olduğumuz çeklerin makul ileri tarihlere atılmaları. (6 ay gibi)

7. İlgili bankalarla anlaşıp, faizsiz destek kredileri ile küçük esnaf korunmalı

8. Salgın sonrası ekonomik, sosyal ve psikolojik yaşamın en az zararla atlatılabilmesi için sosyal transferler adı altında, her tür katkı Kıbrıs Türk toplumunun her kesimne eşit yapılmalı.

9. Ülkenin, salgın öncesi kâr eden tüm kurumlarının bu süre içinde kârlarından bir nebze olsun vazgeçmesi toplum olarak kötü günlerden, geçmişte olduğu gibi dayanışmayla geçmemizi sağlayacaktır.