Çiğ süt fiyatları belirlendi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu dün yapmış olduğu toplantıda, 16 Kasım’dan itibaren uygulanacak çiğ süt fiyatlarını belirledi.SÜTEK’ten yapılan açıklamada çiğ süt fiyatlarının 16 Kasım itibarıyla uygulanacağı belirtildi.