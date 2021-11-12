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Çiğ süt fiyatları belirlendi
Kıbrıs
12 Kasım 2021 Cuma 18:16
Kıbrıs Genç Tv
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu dün yapmış olduğu toplantıda, 16 Kasım’dan itibaren uygulanacak çiğ süt fiyatlarını belirledi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamada çiğ süt fiyatlarının 16 Kasım itibarıyla uygulanacağı belirtildi.
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