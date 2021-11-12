Çiğ süt fiyatları belirlendi

Çiğ süt fiyatları belirlendi
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 Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu dün yapmış olduğu toplantıda, 16 Kasım’dan itibaren uygulanacak çiğ süt fiyatlarını belirledi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamada çiğ süt fiyatlarının 16 Kasım itibarıyla uygulanacağı belirtildi.

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