Cinayet zanlılarına üçer gün tutukluluk

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Gökhan Naim cinayeti soruşturmasında dün akşam tutuklanan Ali Okan Şengül (E-33) ve Abubakar Fiaz (E-27) hakkında üçer gün tutukluluk emri verdi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre iki zanlı bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Haklarındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilen Şengül ve Fiaz, üç gün daha tutuklu kalacak.

Gesfi döviz bürosu sahibi Gökhan Naim, 13 Mart’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Naim’in çantasındaki paraları alan saldırganlar kaçmıştı.

Cinayetle ilgili şu ana dek dört kişi tutuklanırken, üç kişi ise aranıyor.