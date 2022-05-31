Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklar, Gezi Treni ile mini bir şehir turu keyfi yaşadı

Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret ederek, kurumdaki çocuklara balon ve hediyeler dağıttı, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Gezi Treni ile mini bir şehir turu keyfi yaşattırdı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Genel Müdür Murat Küçüközdemir başkanlığındaki ziyarette kurumun faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Yetkililer, tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

İçerisinde çocukların yer aldığı projelerin kurum için özel olduğunu belirten Küçüközdemir, çocukların gelişim süreçlerinin önemine dikkat çekti ve bunun ileriki yaşlar için hayatlarını nasıl şekillendirecekleri konusunda kıymetli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Serkan Ceyran ve İdari Koordinatörü Ali Birsen de Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.