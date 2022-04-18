Çöl tozu bulutu yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürecek

KKTC’de dünden itibaren ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı “çöl tozu bulutunun’ yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran, dün akşam itibarıyla, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bölgede hava kirliliği yaşandığını belirterek, bu akşam “en yoğun” toz taşınımı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Günler öncesinden toz uyarı yapmıştık ve beklediğimiz saatlerde toz geldi. Şu an bir toz kirliliği yaşanıyor. Ülkede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunun yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor” dedi.

“Bu akşam en yoğun taşınım yaşanacak” diyen Buran, toz bulutunun yarın rüzgârın etkisiyle temizlenmesinin beklendiğini söyledi. Buran şöyle konuştu:

“Yarın sabah saatlerinde, kısa süreli yağış geçişi var ve yağış geçtikten sonra rüzgar etkisini artıracak. Rüzgar, kuzey-batıdan kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde seklinde esecek. Tozun da bu rüzgârla birlikte akşam saatlerinde temizlenmesini bekliyoruz.”

Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 15:12