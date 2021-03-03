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Covid 19 tedavisi gören bir hasta hayatını kaybetti
Kıbrıs
03 Mart 2021 Çarşamba 15:00
Kıbrıs Genç Tv
Sağlık Bakanlığı Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki F. D'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık, hastanıb19 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diyabet ve tansiyon hastası olduğunu açıkladı.
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