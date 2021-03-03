Covid 19 tedavisi gören bir hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki F. D'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlık, hastanıb19 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diyabet ve tansiyon hastası olduğunu açıkladı.