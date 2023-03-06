CTP, AD-HOC komite’den çekildi

CTP, Türkiye'deki depremlerin ardından Cumhuriyet Meclisi'nde kurulan AD-HOC Komite'den çekildi.

Konuyla ilgili CTP Meclis Grubu, Mecliste bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin maaş kesintileriyle ilgili geri çektiği yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnameye benzer bir yasa önerisi hazırlamakta olduğunu belirtti.

Erhürman, Hükümetin gelirlerinden kesinti yapmadan yurttaş sayesinde kaynak oluşturup, sonra da "bakın ben yaptım" deme gayretinde olduğunu belirterek, "Biz bugün itibariyle komitenin anlamsız olduğunu söyleyerek bu komitede çekiliyoruz" dedi.Erhürman, hazırlanmakta olan yasa önerisinin, komite toplantısında ne muhalefetin ne de sivil toplum örgütlerinin taleplerini içerdiğini, geri çekilen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnameyle aynı olduğunu dile getirdi.Erhürman, komitenin anlamını yitirdiğini belirterek, çekildiklerini duyurdu.Yaşanan depremin ardından iki temel kalemde bir kaynak oluşturma ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Erhürman, bunlardan birinin, Kıbrıs'ta olası bir depreme karşı hazırlık yapılması kapsamında olduğunu belirterek, "Bu kaynağa ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra hükümetin izlemek istediği yolun ne olduğunu hepimiz gördük. Yasa gücünde kararname ve yasa tasarısı meclise sunuldu. Bunun doğru bir yöntem olmadığının altını çizdik ve sivil toplum örgütleri de bunun yanlış bir yöntem olduğunu açıkladı; hükümet dr bu kapsamda yasa tasarısını ve kararnameyi geri çekmek zorunda kaldı" dedi.Erhürman, "Evet, bir kaynak ihtiyacı var, bu konudaki en doğru yöntem ek bütçe hazırlanmasıdır. Ama bunun yerine yasa tasarısı hazırlanacaksa, gelir de, gider kalemi de açıklanmalı. Örneğin okullar için 400 milyona ihtiyaç vardır gibi öngörüler yer almalı. Bu kaynak genel bütçe içine gitmemeli. Bu kaynak ayrı yönetimi olan bir kaynak olmalı" şeklinde konuştu.Üçüncü noktanın ise, bu kaynağın yönetiminin sadece hükümet ettiğini iddia edenlere bırakılmaması gerektiğini belirten Erhürman, "Bu kaynağın yönetiminde sivil toplum örgütleri ve mümkünse muhalefet de yer almalı" ifadelerini kullandı."Hükümet geri çektiği yasa gücünde kararname ve tasarı ile aynı çerçevede bir yasa önerisi sunuyor... "Toplumsal duyarlılığın bu denli yüksek olduğu bir süreçte, kaynağın gönüllülük esasında toplanabileceğini, ayrıca maliyenin de tasarruflar yapması gerektigini belirten Erhürman, "Maliyenin, daha önceki kalemlerde gideceği tasarruflar, dolaylı vergiler yoluyla lüks tüketimden alınacak payla bu kaynak oluşturulabilir dedik. Ve ekledik: sakın kayıt içinde olanlardan yapılacak kesintilerle bu işi yapmayın. Kayıt dışındakilerin yine kayıt dışında kalacağı; kayıt içindekilerin ise kayıt dışına çıkabileceğini söyledik. Bu kapsamda, sıfırdan bir yasa oluşturalım dedik. Ama gördük ki hükümet geri çektiği yasa gücünde kararname ve tasarı ile aynı çerçevede bir yasa önerisi sunuyor. Muhalefet, ekonomik örgütler ve sendiklalar arasında bir konsensüs vardı ama bu durum hükümeti vazgeçirmeye yetmedi" dedi."Bizim değindiğimiz unsurlardan hiçbir eser yok"Erhürman, komitedeki bazı hükümet vekillerinin bir yasa önerisi hazırladıklarını belirterek, "Bizim değindiğimiz unsurlardan hiçbir eser yok. Kaynağı kim yönetecek sorusunun yanıtı Bakanlar Kurulu. Madem ki güven duyulmuyor diye söylüyoruz ,böyle bir durum olmaması gerekiyordu. Kayıt içinde olanlardan yapılacak kesntilerle bu kaynağın yaratılacagi ifade ediliyor. Gönüllüluk esası sadece maaşlara çevrilmiş. Kesinti yapmak istemeyenler dilekçe vermek zorunda kalacak, aksi taktirde otomatik kesilecek gibi bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bizim yaklasimimizin esas unsurlarından biri dar gelirlilerden kesinti yapılmaması yönündeydi. Bizim çabalarımızla barajı 15 bine çektiler. Ama uyarılarımıza rağmen bununla karşılaşıyoruz. Yakında HP yansıtılacak.. 15'e çıkanlar kesinti kapsamı içerisinde olacaklar. Yani kısa süre sonra asgari ücretliden de kesinti gündeme gelecek. Bu yaklaşım, baştaki yaklaşımdan hiç de farklı değil. Yönettiğini iddia eden yapı ben yaparım olur diyor. Bunu kabul etmek mümkün değil.Erhürman, Hükümetin gelirlerinden kesinti yapmadan yurttaş sayesinde kaynak oluşturup, sonra da "bakın ben yaptım" deme gayretinde olduğunu belirterek, "Biz bugün itibariyle komitenin anlamsız olduğunu söyleyerek bu komitede çekiliyoruz" dedi.