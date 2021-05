CTP, Gazimağusa esnafının eylemine destek verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTZEO) Derinya geçiş kapısı dâhil tüm geçiş kapılarının açılması talebiyle düzenlediği eylemlere tam destek verdiğini duyurdu.

CTP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve izolasyonlar nedeniyle kronik yapısal sorunlar yaşayan Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Covid-19 pandemi süreciyle çökme noktasına geldiği ve hükümetin yanlış ve iş bilmez politikaları nedeniyle de yaşanmakta olan sosyal krizin had safhaya çıktığı” öne sürüldü.



Yaşanmakta olan süreçte dövizin değer kazanması nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’ta yaşayanlar için cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, üniversite öğrencilerinin yokluğu ve turizm sektörünün kapalı olduğu bu dönemde, geçişlerin başlamasıyla ekonomide yaşanması beklenen canlanmanın tüm ekonomik sektörlere bir can suyu olacağı belirtildi.Hükümetin, esnafın sesini “bir kez olsun” dinlemeye ve tüm ekonomik sektörleri ayağa kaldıracak tedbirleri derhal hayata geçirmeye davet edildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:“Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti bir an önce İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ni devreye sokarak ada çapında uygulanacak pandemi sağlık kurallarını belirlemeye ve halk sağlığını koruyacak önlemleri alarak Kuzey ve Güney arasındaki geçiş kapılarını bir an önce açmaya davet ediyoruz. Bu amaçla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Derinya geçiş kapısı dâhil tüm geçiş kapılarının açılması talebiyle düzenlediği eylemlere tam destek veriyor ve Çarşamba günü saat 16.30’da Buğday Camii önündeki etkinlikte birlikte olacağımızı duyuruyoruz.”