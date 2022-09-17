CTP Güzelyurt İlçesi’nden kan bağışı kampanyası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Güzelyurt Açık Pazarı’nda kan verme kampanyası düzenledi. “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlenen kampanyaya CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Osman Bican da destek verdi. Kampanya süresi boyunca Güzleyurt CTP Kadın Örgütü öncülüğünde, “Kadın Emek Pazarı” için stantlar da kuruldu ve emekçi kadınlar ürettikleri ürünlere satışa sunma imkanı yakaladı.

Söz konusu kampanyaya CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Osman Bican ile birlikte, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, ve bazı milletvekilleri de katılarak destek verdi. Kampanya sırasında Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Yönetim Birimi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Şerife Tutku konuşma gerçekleştirdi.

Kampanyaya katılarak destek veren CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceğinin altını çizdi. CTP’nin bu gibi ortamlarda her zaman olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Akansoy, “CTP hayatın her alanında olduğu gibi burada da olacaktır” dedi. Kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Asım Akansoy, kurulan “Kadın Emek Pazarı” için de Güzelyurtlu kadınları tebrik etti.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teşekkür etti. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yaptıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Gulamkadir, söz konusu kampanyalara devam edeceklerini, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti. Güzelyurt’ta yıllardır sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmediğine de değinen Gulamkadir, katkı koyan herkese teşekkür etti. Gulamkadir, CTP Güzelyurt İlçe Örgütü’nün birçok projeye imza atmaya devam edeceğine de dikkat çekti.