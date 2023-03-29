CTP Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Derya, AP Milletvekili Amor ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları Koordinatörü ve Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Brüksel’deki ofisinde görüştü.
-“Green Deal çerçevesinde atılacak adımlara katkı sağlayacak”
Küresel İklim Krizi ile mücadele amacıyla adanın güneyine verilen finansal ve teknik desteğin, adanın kuzeyindeki yerel otoritelere de sağlanmasının “Green Deal” çerçevesinde atılacak adımlara önemli bir katkı olacağının altını çizen Derya, ekonomi, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanlarında alınabilecek Güven Yaratıcı Önlemler hakkında bilgiler verdi.