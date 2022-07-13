CTP Kadın Örgütü yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için yaptığı toplantının sonuç raporunu açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için eylem planı oluşturmak amacıyla yaptığı toplantının sonuç raporunu yayınladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Ülkemizde Yangına Sebep Olan Sorunlar”, “Yanan Bölgelerin Rehabilitasyonu” ve “Koruyucu önlemler ve yapılması gerekenler” başlıkları ile yayınlanan raporda, yangınların sebepleri ele alındı.

yangın sebeplerinden bazıları, yol kenarlarındaki ve orman çevresindeki kuru otların temizlenmemesi, ormanlık arazilere kontrolsüz biçimde bırakılarak yayılan atıklar, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, gayrı yasal olarak oluşturulan vahşi atık depolama alanları olarak verildi.

Raporda Orman Dairesi'nin kurumsal gücünün zayıfladığı belirtildi ve iklim krizi ile artması beklenen orman yangınları sonrasında, yanan alanların rehabilitasyon çalışmaları için “tohum stokları” oluşturulması gerektiği kaydedildi.

-Orman arazileri siyasi rant olarak görülüyor

Raporda, 1995 yılında Orman Dairesinde 15 Orman Mühendisi olduğu, aradan geçen 27 yıllık sürede Orman Mühendisi sayısının 8’e düşürüldüğü tespiti yapılırken, bugünkü fidan üretiminin 1980'li yıllardaki fidan üretimine gerilediği belirtildi. Raporda, “Son dönemlerde orman arazilerini siyasi ve/veya maddi rant alanı olarak gören bakış açısının, bu kurumsal zayıflamada etkisi büyük” denildi.

-Yanan bölgelerin rehabilitasyonu

CTP Kadın Örgütü’nün yayınladığı raporda, Avrupa Birliği finansmanıyla kurulan sistemlerin, gerekli personel bulunmadığı için atıl duruma geldiği kaydedilirken, orman alanlarında gayrı yasal bir şekilde oluşturulan çöplüklerin derhal ortadan kaldırılması için transfer istasyonlarının kurulması gerektiğinin altı çizildi.

Habitat bütünleştirme çalışmaları, yabancı bir ülkeden getirilecek fidanlar, taş ocakları, "Çevre Yönetim Birimi"nin oluşturulması gibi konuların işlendiği raporda, ada genelinde çıkan yangınları durdurmak için hem iki toplum arasında hem de BM nezdinde yürütülebilecek ortak çalışmalara yer verildi.

Rapora, https://cumhuriyetciturkpartisi.org/KadinOrgutuMersinlikYanginiRaporu/mobile/index.html linkinden ulaşılabilir.