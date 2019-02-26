CTP Liderler görüşmesinde alınan kararlardan memnun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı gayrı resmi görüşmede alınan elektrik, cep telefonları, mayınların temizlenmesi ve sanat eserleri konusundaki güven artırıcı önlem kararlarını mutlulukla karşılayıp selamladıklarını açıkladı.

“Cep telefonlarının tüm adada karşılıklı işleyebilirliğini sağlayacak bir model üzerinde anlaşılmış olması iki toplumun yakınlaşması ve güvenin artması açısından son derece önemlidir” denilen CTP açıklamasında, iki taraftaki elektrik şebekelerinin şu anki geçici bağlantısının kalıcı ve kesintisiz hale getirilmeye karar verilmesinin de iki toplumun günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaştırılması açısından çok yararlı olacağı vurgulandı.

CTP açıklamasında şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk tarafının, 1974’ten beridir kuzeyde bulunan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloları iade edeceğinin açıklanması ve Kıbrıslı Türk sanatçıların 1963 öncesine ait olan ve RIK arşivlerinde bulunan ses ve video kayıtlarının Kıbrıs Türk tarafına iade edilmesine karar verilmesi de çok olumlu bir gelişme olmuştur. Belirlenen mayınlı bölgelerin temizlenmesine karar verilmesi de uzlaşıya doğru atılmış önemli bir adımdır. Dört ay aradan sonra resmi olmasa da liderlerin bir araya gelmesini ve ülkede federal kültürün oluşması adına halkların yakınlaşmasını sağlayacak bu kararları selamlarken benzer güven yaratıcı adımların hayata geçirilmesini desteklediğimizi belirtmek isteriz.”

