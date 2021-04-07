CTP'nin belediyecilik vizyon çalıştayı’nın ilk oturumu "teknik konular" başlığıyla yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu “Teknik Konular” başlığıyla yapıldı.
Açılış konuşmasının ardından sunum kısmına geçildi.
Naci Talat Vakfı’nda düzenlenen çalıştayın "Teknik Konular" başlıklı oturumunun katılımcıları Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Birliği adına Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İpek Yararlıoğlu, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Ramiz, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Garanti oldu.