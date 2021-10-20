CTP Ortaköy Ocak Örgütü binası açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait yeni binanın açılışı dün akşam gerçekleştirildi. Ortaköy’ün en işlek caddesi üzerine taşınan ocak örgütü binasının açılışına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, PM ve MYK üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Açılışta Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaparak partililere seslendi.
ERHÜRMAN: CTP GİTTİKÇE BÜYÜYECEK
CAN: ORTAKÖY’E GÜZEL BİR BİNA KAZANDIRDIK
Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can da, Ocak Örgütü olarak uzun süredir böyle bir bina arayışı içerisinde olduklarını, sonunda küçük ama kendilerine uygun bir bina seçtiklerini ifade etti. Bu binayı seçmelerindeki amacın hem farkındalık yaratmak, hem de erişilebilirliği artırmak olduğunu dile getiren Can, yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının yegane bir özellik olduğunu dile getirdi. Can, açılışa katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.