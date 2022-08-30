CTP PM aday tanıtımlarını Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle tamamladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 4 Eylül’de gerçekleştirilecek 28’inci Olağan Kurultayı öncesi Parti Meclisi (PM) aday tanıtımlarını Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle tamamladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa ile Girne ilçesinin birlikte organize ettiği etkinlikte, PM’ye aday olan isimler ile parti üyeleri buluştu.

Merkez Lefkoşa’da yer alan etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, PM adayları ve üyeler katıldı.

-Erhürman: “Adada çözümün anahtarı federasyondur”

Etkinlikte konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, iki devletli çözüm söylemiyle Kıbrıs Türk halkının yeniden Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini savundu ancak adada çözümün anahtarının belli olduğunu, bunun da iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkına “Siz yapamazsınız, siz yoksunuz, hiçbir sorunu çözemezsiniz” mesajı verilmeye çalışıldığını ileri süren Erhürman, bunun karşısında durmaya devam edeceklerini, “İrade bizdedir, barışı da, çözümü de yaparız, demokrasi ve insan haklarına sahip çıkarız, kurumlarımıza da dokundurtmayız” demeye devam edeceklerini söyledi.

-“CTP’nin tek başına iktidarını halkımızla birlikte başaracağız”

Bugüne kadar birçok formül denendiğini, denenmeyen tek formülün CTP’nin tek başına iktidarı olduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bunu başararak istikrarı sağlayacaklarını söyledi.

İlk hedeflerinin yerel seçimler olduğunu kaydeden Erhürman, CTP’nin birçok batık belediyeyi ayağa kaldırdığını belirtti.

Lefkoşa ve Girne’nin uzun bir süredir CTP’nin belediyecilik anlayışından mahrum bırakıldığını belirten Erhürman, Girne’nin Murat Şenkul’la, Lefkoşa’nın da Sıla Usar İncirli’yle ayağa kalkacağını, bu bölgedeki insanlara Avrupa değerleri çerçevesinde demokrasiyi, özgürlüğü ve hizmeti götüreceklerini ifade etti.

“Reçete belli” diyen Erhürman, yerel seçimlerde elde edecekleri başarının ardından ikinci göreve geçeceklerini, bunun da CTP’nin tek başına iktidarı olacağını kaydetti.