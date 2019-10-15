Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Satranç Şampiyonu Samani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mücahit Sazlık başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu ile KKTC Satranç Şampiyonu Yamaç Samani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, federasyonun faaliyetleri hakkında Akıncı’ya bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetimine ve Yamaç Samani’ye başarı diledi.

