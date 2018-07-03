CUMHURBAŞKANI AKINCI, TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de hazır bulundu.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 14.10’da gerçekleşen görüşmede; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Türkiye Cumhuriyeti-KKTC Ticaret Odası Forumu kurulmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili bilgi verdi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret eden heyette TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz, TEPAV İcra Direktörü Güven Sak, Hasan Çağlayan Dündar, Murat Oray, Mustafa Bayburtlu, Senem Yavaş, Başak Onur, Ebru Aydın, Batuhan Demir, Mehmet Cumaoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve TİSK İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat yer aldı