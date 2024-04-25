Polis dün 5 bölgede yangın meydana geldiğini belirtti.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Taşpınar’da narenciye bahçesinde çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iki ayrı şahsa ait narenciye bahçesindeki kuru otlar, 101 adet narenciye, 7 servi ağacı ve yaklaşık bin metre sulama malzemesi zarar gördü.

Açıklamaya göre, yangın elektrik trafosunda meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların bahçedeki kuru otları tutuşturmasıyla meydana geldi.

Lefke’de ise Ahmet Ferit sokak üzerinde bulunan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu, çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında arazi içerisindeki kuru otlar, 10 adet narenciye ağacı ve sulama borusu zarar gördü.

Hamitköy’de Ardıç Sokakta, park halinde bulunan SV 463 plakalı aracın arka kabin kısmında, muhtemelen dökülen dezenfektan ve kimyasal maddelerin güneş ışınlarından ısınıp kumaş parçalarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın araç sahibi tarafından söndürüldü. Yangında aracın kabin kısmının plastik aksamları ve tavan döşemesi zarar gördü.

Yıldırım’da da bir arazide çıkan yangında, arazi içerisindeki kuru otlar, 9 adet sulama borusu, 15 top damlama lastiği ve 10 adet nar ağacı zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Zümrütköy’de bir narenciye bahçesinde çıkan yangında bahçe içerisindeki kuru otlar, 4 adet narenciye, 1 zeytin ağacı, 50 metre sulama lastiği zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.