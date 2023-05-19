Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’dan gelen muhtarlar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’dan gelen muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre heyette, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Gazimağusa bölgesinden muhtarlar, Antalya Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun ve Antalya’dan muhtarlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’den gelen muhtarları kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların önemini belirterek muhtarların her zaman halkın yanında olan ve sorunlarını dinleyen, halkın nabzını tutan değerli kişiler olduğunu söyledi.

-“Bu bölgedeki varlığımızı başımız dik bir şekilde sürdürmenin bahtiyarlığı içindeyiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Döşemealtı bölgesindeki insanların birçoğunun 1920’lerde İngiliz sömürge döneminde Rumlara ve Yunanistan’a karşı direndiklerini, bir kısım insanın da o dönemde Anavatan’a döndüğünü ve özellikle Döşemealtı bölgesine yerleştiklerini anlatarak, “Bizlerin kalbi birdir. Bu bölgedeki varlığımızı başımız dik bir şekilde sürdürmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Aynı milletin kopmaz parçası olarak asırlardır birtakım engellere rağmen aramızdaki bağları hiçbir güç kopartamadı” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve mücahit bir halk olduğunu ve birçok haksızlığa maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine yapılan haksızlığın insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Teknik direktör Fatih Terim’in KKTC’ye geldiğine ve bir buluşmada bir araya geldiklerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk gençliğini pes ettirmek için her türlü insan hakları ihlali yapmakta olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesinin KKTC için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Asrın Projesi olarak nitelendirilen Su Projesi ile adaya Anadolu suyunun geldiğini anımsattı. Kablo ile elektrik projesinin hayata geçmesi için çalışmaların da olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC’nin gelişmesi için uğraş verdiklerini dile getirdi.

“Siz muhtarların gönül birliği ve çalışmaları bizi birbirimize daha da sıkı bağlamaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini söyledi ve muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.