Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’ni uzun zamandır verdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek komitenin yasallığı ve temsiliyet kazanmasının önemini vurguladı. Kıbrıs Türk gençliğinin uğradığı haksızlıklara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünya kamuoyunda verilen mücadeleyle Kıbrıs’ta ayrı bir halk olarak gençliğe sahip çıkılması için çalışıldığını kaydetti.

Her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kutsal mücadelenin Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülmeye devam edeceğini söyledi.

Konya’da gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları’nda Kıbrıslı Türk sporcuların yer alamaması konusuna atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteğin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in desteğine dikkat çekti.

-"Yolumuz yılların milli davasına ters düşmeyecek bir istikamette sürüyor"

Suudi Arabistan Gençlik ve Spor Bakanı ve organizasyon sorumlusu ile konunun görüşüldüğünü de anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz, bu uzun mücadeleyi birlik ve beraberlik içerisinde vereceğiz. Bizim yolumuz bellidir, bizim yolumuz doğru yoldur. Yılların milli davasına ters düşmeyecek bir istikamettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin bu bağlamda yaptığı çalışmaları önemli bulduğunu ifade ederek gençlere sahip çıkarak uluslararası platforma taşıma azmi içerisindeki komiteyi çalışmalarından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, her spor dalında yetenekli sporcuların olduğuna da işaret etti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ise, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktararak sporcuların elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandırdıklarını ve uluslararası düzeyde yaşanan sıkıntıların aşılması için uğraş verdiklerini söyledi.