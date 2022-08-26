Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malazgirt Muharebesi ve Büyük Taarruz mesajı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 951. ve Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Bugün 26 Ağustos Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın, 1071 yılında Bizans İmparatoru Romenos Diogenes'e karşı Malazgirt ovasında kazandığı zaferin yıl dönümü.

Sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de kökten şekillendiren bu zafer, Anadolu’da Türk-İslam medeniyetinin hüküm sürmesinin önünü açmıştır.

Anadolu’nun etnik, kültürel ve dini yapısını değiştirerek bölgeyi Türk vatanı yapan Malazgirt Zaferi’nin yanı sıra 26 Ağustos’un, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu bize hatırlatan çok önemli bir anlamı daha vardır.

Malazgirt'ten asırlar sonra büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran Büyük Taarruz’u, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlatarak İstiklâl Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlamıştır.

Anadolu’yu Türk vatanı yapan, bin yıla yakındır bu toprakları bize emanet eden bir ırkın ahfadı biz de, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcileri olarak manevi bilincimizi her daim koruyup köklerimize, tarihimize, devletimize ve bize emanet edilen manevi değerlere her koşulda sahip çıkarak atalarımıza layık olmaya devam edeceğiz.

Evlatlarımıza bırakacağımız en hakiki miras; özgürlük, güvenlik, onurlu ve refah içinde bir yaşam olacaktır.

Kederde, tasada, kıvançta ayrılmaz bir parçası olmakla gurur duyduğumuz büyük Türk ulusuna, her zaman yanımızda bulunan Anavatan Türkiye ile kurtarıcımız şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, halkımızın şükran duygularını bir kere daha sunarken, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anar, gazilerimizi ve kahraman halkımızı saygıyla selamlarım.”