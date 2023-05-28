Cumhurbaşkanı Tatar’dan, seçimi kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama

Cumhurbaşkanı Tatar’dan, seçimi kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Zat-ı alilerinizin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk ulusuna hayırlara vesile olmasını temenni eder başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya demokrasisine örnek olacak bir şekilde halkın çok büyük bir katılımıyla, demokratik bir ortamda ve büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleşen seçimde halkın özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı seçilmenizi en içten duygularımla kutlar, tebriklerimi sunarım. Zat-ı alilerinizin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk ulusuna hayırlara vesile olmasını temenni eder başarılarınızın devamını dilerim.”

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