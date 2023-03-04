Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Merkezi Cezaevi’nde üç günlük deprem eğitimini tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi, 1 – 7 Mart Deprem Haftasının ilk etkinliği olarak deprem eğitimleri başlattı. 1 – 3 Mart tarihleri arası Merkezi Cezaevi’nde deprem eğitimi verildi.

Deprem Eğitimine KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, KKTC Sağlık Bakanlığından uzman doktor Uğur Alkan Yeşil ve yardımcısı uzman eğitimci Paramedik Dr. Dağhan Aytaç, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından Eğitimci Hüseyin Soybir ve Mahmut Balcı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nden verilen bilgiye göre, Deprem Eğitimlerinde Merkezi Cezaevi personeli ve mahkûmlara, Prof. Dr. Cavit Atalar deprem öncesi, Hüseyin Soybir deprem sırası ile sonrası ve Dr. Dağhan Aytaç da deprem sonrasında ve enkaz altında hayatta kalmak için neler yapılması konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Cavit Atalar 1939 Erzincan depreminde Erzincan cezaevi personeli ve mahkûmlarının kurtarma çalışmalarında büyük hizmetleri olduğunu da söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar komitenin 15 ay önce kurulduğunu ve çok önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Depremlere hazırlıklı olmada sağlam zemin üzerinde sağlam binaların önemine değinen Atalar, talepler doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini belirtti.