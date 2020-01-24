Cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan’da

Yüksek Seçim Kurulu,Cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Nisan 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nu açıkladığı Seçim Takvimi:

01.3.2020 Seçimin başlangıç tarihi

17.3.2020 Siyasal partilerce aday saptanmasının son günü

20.3.2020 Adaylık için başvurma günü

20.3.2020 Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilânı

22.3.2020 Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır)

29.3.2020 Adayların kesinleşmesi

29.3.2020 Oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad şekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması.

30.3.2020 Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilânı

30.3.2020 Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilânları işin ad çekme

31.3.2020 Seçim propagandasının başlangıç günü

5.4.2020 Siyasal Partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü

6.4.2020 Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir)

11.4.2020 Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü

23.4.2020 Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü

25.4.2020

Seçim propagandasının son günü

26.4.2020 Oy verme günü