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Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı Dışişleri Bakanlığı önünden verildi

Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı Dışişleri Bakanlığı önünden verildi
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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bugün yapılıyor. 
9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı, saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından verildi. 
9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne ülkenin yanı sıra, Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden meraklılar katılıyor. 
Ralli 13.30’da Hidden Garden’da sona erecek.

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