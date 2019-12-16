Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 bütçesini madde madde görüşüyor

Genel Kurul’da ilk olarak 36 Milyon Türk Lirası tutarındaki Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi ele alındı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede ve bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, “güvenlik meselesi var. Olağanüstü bir durum için talep var. Bu kararı almadan önce hükümeti oluşturan partilerin dışındaki partilere de ön bilgi verebilirdiniz. Bu gayri ciddi bir yaklaşımdır. Yanlış anlaşılmasın alınan karara karşı değiliz. Sadece bir bilgi verilebilirdi” dedi…

Sivil Savunmanın ülkedeki yeri ve öneminin tartışılmaz olduğunu da kaydeden Özyiğit, doğal afetlerde acilen devreye giren sivil savunmaya teşekkür etti.

Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre de sivil savunmanın barışta ve savaşta hep hazır olduğunu belirterek, disiplinli çalışmalardan dolayı sivil savunma teşkilat başkanlığına teşekkür etti…

Demokratik bir devlet olsa da KKTC’de olağanüstü şartların devam ettiğini kaydeden Töre, İHA ve SİHA’ların Geçitkale’de konuşlandırılmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti…

HP milletvekili Hasan Büyükoğlu da, dünyada bozulan ekolojik dengenin sonuçlarının KKTC’de de görüldüğünü belirterek, sivil savunmanın bu yöndeki önemine işaret etti…

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini vurgulayan Büyükoğlu, gelişen teknolojik şartlara uyum sağlamak için araç gerecin de yenilenmesi gerektiğini söyledi…

Bütçe üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Sivil Savunma Teşkilat başkanlığı bütçesi oybirliği ile onaylandı…

Genel Kurul’da daha sonra 6 milyon 988 bin 700 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ele alındı…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kamu hizmeti komisyonunun yaptığı sınavlara işaret ederek, komisyonda etik olmayan uygulamalar yapıldığını anlattı…

Birçok yazılı sınavda yüksek alanlara mülakatta düşük puanlar verilerek haksızlık yapıldığını ifade eden Arıklı, KHK yasasının değiştirilerek komisyon başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanmaması gerektiğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, kamuda hep liyakattan bahsedildiğini ama yıllarca bunun dikkate alınmadığı günler yaşandığını kaydederek, süreçte siparişe göre işe alımlar, terfilerin olduğunu da, ıslak imzaların taklit edildiğini de gördüklerini belirtti.

Son yıllarda buradaki şaibelerin azaldığını ifade eden Özyiğit, bunda 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından atanan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da görev süresi uzatılan Kamil Kayral’ın büyük katkısı olduğunu kaydetti.

CTP milletvekili Armağan Candan da, KHK’nın geçmişe göre daha güvenli olduğunu, ancak bazen işlerin yavaş işlediğini kaydederek, kapasite artırımına girilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı için son 4 yeni istihdamda dil konusundaki farklılık nedeniyle bir sıkıntı yaşandığını ve istihdamın gerçekleştirilemediğini dile getiren Candan, konuyla ilgili bilgi istedi.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise sıkıntıdan bakanlığın da rahatsız olduğunu, 4 kişilik kadro için yasadaki tanımda yorum farkı nedeniyle ara emri alındığını, mevduatta ve yasada değişikliğe gidilmesi ihtiyacı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra 335 milyon 682 bin 500 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi…