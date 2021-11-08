Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğu başkanlığında saat 10.55’te toplanan genel kurulda ilk önce başkanlığın genel kurula sunuşları yapıldı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, gruplar arası mutabakat çerçevesinde ivedilik tezkerelerini erteledi ve özel gündeme geçti.
İVEDİLİK TEZKELERİ PROGRAMIN OKUNMASINDAN SONRA ...
Sunuşlarda, Seçim ve Halk Oylaması Yasası kapsamında Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi tezkeresi okundu.
Tezkere üzerine söz alan parti başkanları, tezkerenin önce Danışma Kurulu’nda görüşülmesi ve oybirliği sağlanmasının ardından Meclis’e getirilmesi önerisinde bulunması üzerine Meclis Başkanı Sennaroğlu, gruplar arası mutabakat çerçevesinde ivedilik tezkerelerini erteledi.
Programın okunmasının ardından toplantıya yarım saat ara verildi.