Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.30’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı, Sayıştay Komitesinin; Birleştirilmiş Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.