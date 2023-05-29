Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu sona erdi... Meclis’te üç yasa tasarısı ve bir öneri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi’nde üç yasa tasarısı ve bir yasa önerisi görüşülerek onaylandı.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edildi.

Yasaların oylanması ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın güncel konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu sonra erdi. Meclis’in bir sonraki oturumu 5 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

-Depreme hazırlık

Meclis’te Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

Yasa tasarısına ilişkin rapor, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Özdemir Berova tarafından okundu.

Raporun okunmasının ardından yasa tasarısı, 27 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na geçildi. İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova tasarıya ilişkin raporu okudu.

Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova tasarıya ilişkin raporu okudu.

Yapılan oylama sonucunda yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.

Bu bölümde Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşüldü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Yasemi Öztürk yasa önerisine ilişkin raporu okudu.

Öneri oy birliğiyle kabul edildi.

-Hamzaoğulları

Daha sonra güncel konuşmalar bölümünde, CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Atama Hükümet ve Orta Karpaz” başlıklı konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne 2022 yılında verilen ancak henüz yanıt alınamayan bir dilekçeye değinerek, bu konuyu dikkate getirmek istediğini söyledi ve dilekçeyi okudu.

Hamzaoğulları, Büyükkonuk Belediyesi’ne 16 Aralık 2022 tarihinde 3 milyon TL para aktarıldığını, bu paranın kimin tarafından transfer edildiği, borçlanma olup olmadığı, hibe ise Belediye Meclis Kurulu kararı alınıp alınmadığını sordu.

Dilekçenin 9 Ocak 2023’te teslim alındığını ancak yanıt verilmediğin dile getiren Hamzaoğulları, bununla birlikte CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın 2 Mayıs tarihinde aynı konuyu Cumhuriyet Meclisi’ne yazılı soru olarak sorduğunu belirtti.

Yazılı soruyu okuyan Hamzaoğulları, bu sorunun da yanıtının verilmediğini gerekmesi halinde İyi İdare Yasası çerçevesinde konunun mahkemeye taşınacağını söyledi.

Mehmetçik ile Büyükkonuk Belediyesi birleşirken iki köyün bu belediyeye dört köyün ise İskele’ye aktarıldığını söyleyen Hamzaoğulları, Mehmetçik Belediyesi’nin batacağını, bu konunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Mehmetçik köyünün önceki belediye başkanının imar planı hazırladığını ancak bu belediyeye bağlanan iki köyde imar planı olmadığını söyleyen Hamzaoğulları, bu konuya ilişkin ne yapılacağını sordu.

İskele’de Türkçe bilmeyen çok sayıda öğrenci bulunduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bölgenin artan nüfusu nedeniyle hem okullarda hem devlet dairelerinde sorun yaşandığını söyledi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu'nun liseye dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Güncel konuşmanın ardından oturum sonra erdi. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu yasama öncelikli olmak üzere 5 Haziran Pazartesi günü yapılacak.