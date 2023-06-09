DAÜ İletişim Fakültesi’nden Birinci Medya Kurumuna ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Kıbrıs Türk medyası ile ilişkileri güçlendirmek ve ilişkileri tazelemek için bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Üniversite bu bağlamda bugün Birinci Medaya Kurumu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye yapılan ziyarette Doğu Akdenüz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Senih Çavuşoğlu ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd.Doç. Dr.Yetin Arslan yer aldı.

Ziyarette 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Remziye Terkan da hazır bulundu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Senih Çavuşoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk medyası için yapacakları ziyaretlerden ve yapılacaklardan bahsetti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’de yaptığı konuşmada gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi, Birinci kurumlar arası diyaloğun önemini vurguladı, kurulacak diyalogların kurumlar için çok faydalı olacağını ifade etti.

Görüşmenin sonunda hediye takdimi yapıldı.