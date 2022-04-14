Daü’de öğrenciler için iftar yemeği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından, dün DAÜ Atatürk Meydanı’nda öğrencilerine yönelik iftar yemeği düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da katıldı. İftar yemeğinde Ney Kıbrıs Müzik Akademisi sanatçılarının dinletisi de yer aldı.

İftar Yemeği’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Ramazan gecesinde öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, Ramazan ayının hoşgörü, yardımlaşma, sevgi, samimiyet ve paylaşma anlamı taşıdığını; sevgi, saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

EVKAF Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter ise, “Hoşgörüyü, paylaşmayı, birbirimizle yardımlaşmayı, ihtiyaçlı olanların yanında olmayı bir alışkanlık haline getirmek önemlidir ve inşallah bu güzel alışkanlıklarımızı bütün sene boyunca devam ettiririz” dedi.