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Değirmenlik Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor

Değirmenlik Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor
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Değirmenlik Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda Ercan Havaalanı, İtfaiye, Gümrük ve Ercan’a bağlı birimlerin hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini rutin olarak yaparken, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulu kararlarını uygulamaya da devam ettiğini bildirdi.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Ali Karavezirler “Belediyemiz tüm bölgemizde çalışmalarını aralıksız sürdürerek gerekli sağlık tedbirlerini almaya devam etmektedir” dedi.

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