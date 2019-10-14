Demokrat Parti “Barış Pınarı Harekatına” destek belirtti

Demokrat Parti, “Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre karşı yürüttüğü çalışmalar bağlamında sınırlarının güvenliği adına başlattığı ve altıncı gününü dolduran Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı operasyonunu gönülden desteklediklerini” bildirdi.

DP’den yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader ve gönül birliği içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörü sonlandırmak adına başlattığı operasyonda canı pahasına savaşan tüm Mehmetcik’lerin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Acınız acımızdır” denildi.