banner22

Demokrat Parti “Barış Pınarı Harekatına” destek belirtti

Demokrat Parti “Barış Pınarı Harekatına” destek belirtti
banner30

 Demokrat Parti, “Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre karşı yürüttüğü çalışmalar bağlamında sınırlarının güvenliği adına başlattığı ve altıncı gününü dolduran Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı operasyonunu gönülden desteklediklerini” bildirdi. 
DP’den yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader ve gönül birliği içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörü sonlandırmak adına başlattığı operasyonda canı pahasına savaşan tüm Mehmetcik’lerin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Acınız acımızdır” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Din Gör Sen'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya...
Din Gör Sen'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya...
  1. Haberler

banner24

banner25

﻿