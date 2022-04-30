Denktaş: "Ne ifade ettiğimi şimdi anlamışlardır"

Denktaş: "Ne ifade ettiğimi şimdi anlamışlardır"
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DP eski Genel Başkanı eski Milletvekili Serdar Denktaş, DP'nin hükümete güvenoyu verilmemesi tavrı ile ilgili DP'nib duruşunu sosyal mesya hesabından yorumladı.
Denktaş, şunları kaydetti:

İtibar, istikrar yerlerde sürünüyor. Yıllarca korumak için uğraştığımız demokrasimiz can çekişiyor. Halk neredeyse ekmek parasını hesaplarken koltuk hesabı peşinde koşanlar var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra DP yönetimi ile ilişkilerimi koparmıştım. O zaman bana kızan DP’li arkadaşlar "onurumu korurum" sözümle ne ifade ettiğimi herhalde şimdi anlamışlardır.

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