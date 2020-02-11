Kanlıdere’nin, Kurudere-Nergisli-Köprü göletine akışını sağlayan ancak uzun yıllardır (60-70 yıl) kullanılmadığı için özelliğini kaybeden dere yatağı yeniden canlandırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dere yatağına yeniden yapılan su salımı sırasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz, haritalarda var olan ancak fiiliyatta olmayan derenin, Kurudere köyünden itibaren 21 kilometrelik hat boyunca temizlik çalışması ve canlandırma yapılmasıyla, yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Su İşleri Dairesi’nin 2019 yılı sonlarında hükümetin yarattığı kaynak ile dört önemli proje ihalesine çıktıklarını anımsatan Bakan Oğuz, Ciklos/Değirmendere su bendi temizlik ve bend gövde güçlendirilmesi, Dörtyol/Korkuteli Ağıllar bölgesi dere yatağı düzenlemesi, Nergisli/Lakşa Deresi ıslah Seki yapımını daha önce tamamladıklarını ve 4. son olarak 21 km’lik güzergahın tamamlanmasına müteakip, dere yatağına su salımının bugün yapıldığını kaydetti.

Bakan Oğuz, amaçlarının Mesarya ovasının bir kısmında yer alan tarım arazilerinin sulanması ve arazilerdeki su taşmalarını engelleyerek, dereler vasıtasıyla suyun kontrollü bir şekilde göletlere taşınması olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, dere yataklarının çok önemli olduğunu,toplumun sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, 2020 yılında çalışmaların devam edeceğini kaydetti.