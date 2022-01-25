Derya: "Daha da güçlü bir mücadele vermek boynumuzun borcudur"

CTP Lefkoşa Milletvekiliğini yeniden kazanan Doğuş Derya, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Derya şunları kaydetti:

"Barıştan, adaletten, emekten, eşitlikten yana taraf olanlar olarak, zor bir seçim dönemini bitirdik.

Soğuk kış şartları içinde durmaksızın çalışan tüm aday arkadaşlarıma ve parti üyelerimize,

Seçim dönemi boyunca partilerin seçim vizyonlarının halka doğru ulaşması için çaba sarf eden basın emekçilerine,

Sabahlara kadar sandık başında kalan ve demokrasinin doğru işlemesi için oyları sayan tüm sandık görevlilerine ve YSK üyelerine,

Gittiğimiz köylerde ve kentlerde bizi can kulağı ile dinleyip sorular soran hayvancılara, çiftçilere, esnafa, işçilere, kısacası tüm emekçilere,

"Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" diyen tüm kadın arkadaşlara,

Yüzümüze gökkuşağı ışıltısını getiren lgbti dostlara,

Enerjileri ve azimleri ile hepimize umut olan genç yoldaşlara,

Dirayetin ve mücadelenin ne kadar meşakkatli olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatan abilerimize ve ablalarımıza,

Kökeni fark etmeksizin Kıbrıs'ı yurt bilen tüm yurttaşlarımıza,

Bize verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için yüreğimin en derininden teşekkür ederim. Bize gösterilen güvenin hakkını vermeye devam etmek ve ülkemize sahip çıkmak için eskisinden daha da güçlü bir mücadele vermek boynumuzun borcudur"