Dev İş'ten eyleme destek

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) mücadelesini selamlayarak, hükümeti emekçilerin sesini duymaya davet etti.

Yazılı açıklama yapan Aşam, K.T.T.T.B derneğinin yaklaşık 1 haftadır Başbakanlık önünde Başbakana dertlerini ve taleplerini anlatmaya çalıştığını ancak “küçük esnaf ve özel sektör emekçisi olduklarından, sermayeleri hükümetin dikkatini çekmeye yetmediğini” savundu.

Mart 2020 yılından bugüne, ne sağlık ne de ekonominin hükümetler tarafından hiçbir şekilde kontrol altına alınamadığını savunan Aşam, “Daha da kötüsü öyle bir gaileleri dahi olmamıştır. Tüm yapılanlar sermayelerinin gücü ile hükümetleri etkisi altında tutan 5-10 sermayedar ailenin memnun edilmesi bağlamında cereyan etmiştir etmektedir.” dedi.

Aşam, hükümetin, yaklaşık 1 yıldır pandemi ile mücadele ettiğini söyleyip günü birlik kararlarla, hem sağlığı hem de ekonomiyi kaosa sürüklediğini, 6 bini aşkın esnaf ve küçük işletmenin kapanma noktasına gelerek faaliyetlerini durdurduğunu, on binlerce emekçinin işsiz, aşsız kalarak tükenme noktasına geldiğini ileri sürdü..

“Azınlık hükümeti aldıkları kararların arkasında duramamakta, gerekçelerini açıklayamamaktadırlar. Sorgulandıkları zaman ise alakasız ülkelerle alakasız verileri karşılaştırıp kendilerini aklama çabası içine girmektedirler.” iddiasında bulunan Aşam, şöyle devam etti:

“K.T.T.T.B Derneği yaklaşık 1 haftadır başbakanlık önünde başbakana dertlerini ve haklı taleplerini anlatmaya çalışmaktadırlar. Ancak küçük esnaf ve özel sektör emekçisi olduklarından, sermayeleri hükümetin dikkatini çekmeye yetmemektedir. Ne diyor bu insanlar, ‘hükümetin aldığı kısıtlama kararlarından ötürü aracım çalışmadı seyrüsefer bedelini ertele diyor, kullanamadığım T izin belgesi ücretini ertele’ diyor. Emekçiler ‘açız ölmeyecek kadar bin 500 TL dahi olsa yardım yap’ diyor, ama kime diyor. Seslerini yel alıp gidiyor. Başbakan muhatap olmamak için makamına arka kapıdan giriyor.”

DEV-İŞ olarak tüm emekçilerin olduğu gibi, taşımacılık sektör emekçilerinin de haklı mücadelelerine saygı duyduğunu kaydeden Aşam, mücadelelerini selamladı ve azınlık hükümetini emekçilerin sesini duymaya davet etti.