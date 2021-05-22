Devlet Tiyatroları mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ'un ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Demirsöz’ün mesajı şöyle:

“Yazar, filatelist, emekli öğretmen, Kıbrıs Türk gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ'un aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kıbrıs’ta gölge oyunu Karagöz’ün temsilcisi olan, bu alanda “gölge oyuncusu” ve “meddah” olarak gösteriler yapmış; ardında Kıbrıs Türk Halkına unutulmaz anlar ile beraber 1993’te yayımlanan Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı yapıtı ile Birth Of A State With Postmarks (1979), Atatürk Flamları (Türkçe-İngilizce, 1981) ve Doğuş (Türkçe-İngilizce, 1985) gibi birçok eser bırakan Mehmet Ertuğ'u saygı ile uğurluyoruz.

Değerli sanatçımız usta Mehmet Ertuğ’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”