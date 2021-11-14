"Devleti yaşatmak, güçlendirmek ve daha da iyi günlere taşımak herkesin görevi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, devleti yaşatmak, güçlendirmek ve daha da iyi günlere taşımanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk halkı uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından büyük fedakârlıklarla elde ettiği bağımsızlığının yıl dönümünde mutlu, gururlu ve umutludur” diyen Sennaroğlu, başta, merhum Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve bu uğurda emeği geçen nice adsız kahramanı minnet ve şükranla yâd etti.

Devleti yaşatmak, güçlendirmek ve daha da iyi günlere taşımanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Sennaroğlu, “Bu şuurun halkımızın her bir ferdinde bulunduğunu da biliyorum” ifadelerini kullandı.

Sennaroğlu, sömürge idaresinden, devlet sahibi bir halk olmayı sağlayan şehit ve gazilere, malını ve canını bu yolda feda eden Kıbrıs Türk halkına ve en kötü günlerde Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ve tebriklerini iletti.



“GELECEĞE KARARLILIKLA YÜRÜMELİYİZ”“Kuşkusuz eksiklikler, sorunlar ve zaaflar vardır, ancak Kıbrıs Türk halkı tüm bunları aşacak ve gereken çareleri üretecek güce ve dinamizme sahiptir” vurgusu yapan Önder Sennaroğlu, halkın, umudunu, heyecanını ve milli birlik ruhunu asla kaybetmeden geleceğe kararlılıkla yürümesi gerektiğini kaydetti.Geçmişin birikimlerinden ders çıkararak, geleceğe yön verecek siyasetleri de en başarılı ve etkin şekilde belirleyeceklerini ifade eden Meclis Başkanı Sennaroğlu, şöyle devam etti:“Hak ve menfaatlerimizin gereğini yerine getirirken de milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek, tüm halkımızı kucaklayacak bir siyasetin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.”“Bugün devlet sahibiysek, kadın, erkek, genç, yaşlı her bir vatandaşın bu başarıda emeği vardır” diyen Sennaroğlu, yapılan fedakârlıklar, ortaya konan emeklerin boşa gitmeyeceğini kaydetti. Sennaroğlu, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde halkı bir kez daha tebrik etti.